На Украине запустили производство новых многоцелевых БпЛА «Батяр».Сам дрон производства «DeepStrikeTech» оснащен бензиновым двигателем и способен преодолевать расстояние в 800 км, неся боевую часть массой 18 кг.
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