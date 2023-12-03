Шеф Пентагона Остин: Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Израиль о рисках стратегического поражения в секторе Газа. По его словам, американские власти продолжают оказывать давление на израильские власти для защиты жителей анклава.
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