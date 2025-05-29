Двух ярославцев осудили за изготовление поддельных сертификатов для иностранцев

Двух жителей Ярославля поймали на изготовлении поддельных бумаг. Мужчины промышляли тем, что делали липовые сертификаты о владении русским языком, которые нужны были иностранным гражданам для получения разрешительных миграционных документов.
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