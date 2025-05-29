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Двух ярославцев осудили за изготовление поддельных сертификатов для иностранцев

Двух ярославцев осудили за изготовление поддельных сертификатов для иностранцев

Двух жителей Ярославля поймали на изготовлении поддельных бумаг. Мужчины промышляли тем, что делали липовые сертификаты о владении русским языком, которые нужны были иностранным гражданам для получения разрешительных миграционных документов.

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