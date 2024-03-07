Реквизитора по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве оператора

В громкой трагедии, произошедшей три года назад на съемках фильма «Ржавчина», поставлена точка. В США жюри присяжных после трехчасового совещания признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве.
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