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Final Fantasy XVI на ПК, Activision запрещает моды для CoD, первые оценки ремейка Silent Hill 2…

Final Fantasy XVI на ПК, Activision запрещает моды для CoD, первые оценки ремейка Silent Hill 2…

Журналисты опубликовали превью ремейка Silent Hill 2; чего ждать на Gamescom 2024; Square Enix официально анонсировала Final Fantasy XVI на ПК; Activison запретила моддерам выпускать мод H2M для ремастера Call of Duty 4: Modern Warfare за несколько часов до запуска, сообщество в ярости; Melobot: A Last Song получила свежий трейлер; Ubisoft опубликовала ролик, посвящённый сезонному абонементу Star Wars Outlaws; .

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