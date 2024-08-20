Final Fantasy XVI на ПК, Activision запрещает моды для CoD, первые оценки ремейка Silent Hill 2…

Журналисты опубликовали превью ремейка Silent Hill 2; чего ждать на Gamescom 2024; Square Enix официально анонсировала Final Fantasy XVI на ПК; Activison запретила моддерам выпускать мод H2M для ремастера Call of Duty 4: Modern Warfare за несколько часов до запуска, сообщество в ярости; Melobot: A Last Song получила свежий трейлер; Ubisoft опубликовала ролик, посвящённый сезонному абонементу Star Wars Outlaws; .