The Verge: ИИ генерирует для Google более 25% программного кода

Согласно последнему отчету о доходах компании за третий квартал 2024 года, более 25% нового кода в Google создается с использованием искусственного интеллекта (ИИ), что подчеркивает его значимость для компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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