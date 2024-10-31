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    Так типа "торопится" в НАТО,что чуть не уссался! Что он там ищет,не знает куда народ в аферу ещё сунуть,мало Майдана!Зеленский: Украин...
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The Verge: ИИ генерирует для Google более 25% программного кода

The Verge: ИИ генерирует для Google более 25% программного кода

Согласно последнему отчету о доходах компании за третий квартал 2024 года, более 25% нового кода в Google создается с использованием искусственного интеллекта (ИИ), что подчеркивает его значимость для компании.

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