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Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

(самое главное пусть места под обширные кладбища заранее приготовят)  NRK сообщает, что норвежские солдаты начали проводить тренировочные похороны, опасаясь обострения украинского конфликта и прихода русских солдат.

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