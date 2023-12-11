Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

(самое главное пусть места под обширные кладбища заранее приготовят) NRK сообщает, что норвежские солдаты начали проводить тренировочные похороны, опасаясь обострения украинского конфликта и прихода русских солдат.
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