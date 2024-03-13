Нейросеть найдет оружие. Безопасность

Нейросеть научили распознавать опасные предметы на изображенияхИсследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совершили значительный прорыв в области технологий машинного зрения, разработав нейронную сеть, способную с поразительной точностью идентифицировать объекты на фотографиях даже в условиях сложных изменений контекста.