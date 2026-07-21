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Газета.ру

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МО: FPV-дроны "КВН" ударили по компрессорной станции "Сумская", используемой ВСУ

МО: FPV-дроны "КВН" ударили по компрессорной станции "Сумская", используемой ВСУ

Российские FPV-беспилотники "КВН" ("Князь вандал Новгородский" - прим. ред.) на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", которая входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

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