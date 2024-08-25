Почему водители так любят немецкую канистру

Иногда даже самые обычные вещи могут удивлять. Взять ту же самую канистру для бензина. Она часто есть у людей, которые имеют прожорливый автомобиль и им приходится иметь в запасе несколько литров топлива.
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