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Почему водители так любят немецкую канистру

Почему водители так любят немецкую канистру

Иногда даже самые обычные вещи могут удивлять. Взять ту же самую канистру для бензина. Она часто есть у людей, которые имеют прожорливый автомобиль и им приходится иметь в запасе несколько литров топлива.

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