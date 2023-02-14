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Тейтум, Браун и Смарт не сыграют с «Бакс»

Лидеры «Бостона» пропустят сегодняшний матч против «Милуоки» по состоянию здоровья. Джейсон Тейтум не сыграет с «Бакс» из-за болезни, не связанной с COVID-19.

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