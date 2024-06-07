Минтруд обсудит идею сделать 31 декабря официальным выходным

В России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС заявил, что при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрят эту инициативу.
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