Лауреат «Бриллиантовой бабочки» сценарист из ЮАР Кэрол Шор считает, что премия помогает сохранять культурную идентичность

Сценарист Кэрол Шор из Южной Африки была удостоена приза Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» за сценарий фильма режиссера Муниры Саллис «Старый праведный блюз», который был полностью снят в небольшом поселке на границе с винодельческим регионом с ограниченными ресурсами.