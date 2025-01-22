Пройти первых: каковы шансы Андреевой и Шнайдер на титул Australian Open

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер продолжили победную серию в парном турнире Открытого чемпионата Австралии, без особого напряжения одолев в четвертьфинале интернациональный дуэт Камиллы Рахимовой из России и Сары Соррибес Тормо из Испании (6:3, 6:0).