Объявлена российская цена гибридного внедорожника Tank 400[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В конце прошлого года внедорожник Tank 400 для китайского рынка пережил легкое обновление, к которому было приурочено появление гибридной модификации Hi4-Z.
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