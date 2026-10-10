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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кальяри – Ювентус – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия А Италия, 6 тур, 11 октября 2026

В воскресенье, 11 октября, сыграют Кальяри и Ювентус в матче 6-го тура Серии А Италии. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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