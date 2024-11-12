Доверие под угрозой: как вернуть себя?

ВераВерная

Простите, но назвать вас адекватной женщиной язык не поворачивается! Вы чего в детском садике застряли-то? Мужик всю дорогу врёт - врёт вам, врёт любовнице, не факт, что у него она одна. А вы всё на каких-то позитивных моментах сосредотачиваетесь, при этом его измены из головы не выходят, вы живёте в постоянном страхе и беспокойстве, ночами его измены видите. Ну и что о вас можно после этого сказать? Лечиться вам надо, голубушка, с головой у вас проблемы.