Хочу выговориться. У меня накопилось столько эмоций, что просто необходимо поделиться. Мой муж общался с девушкой, писал ей, что она ему нравится и так далее.
Доверие под угрозой: как вернуть себя?
Комментарии
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Иван Ураганов
Если знаешь,что изменяет,тогда разводись и уходи от него на совсем.Как я понял,детей у вас нет,тогда тебя ничего не держит.Как говорят,гудбай май лав,гудбай!!!!!!
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15 час.
ВераВерная
Простите, но назвать вас адекватной женщиной язык не поворачивается! Вы чего в детском садике застряли-то? Мужик всю дорогу врёт - врёт вам, врёт любовнице, не факт, что у него она одна. А вы всё на каких-то позитивных моментах сосредотачиваетесь, при этом его измены из головы не выходят, вы живёте в постоянном страхе и беспокойстве, ночами его измены видите. Ну и что о вас можно после этого сказать? Лечиться вам надо, голубушка, с головой у вас проблемы.
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6 час.
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