Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского спортсмена Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще на одну шайбу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии