Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского спортсмена Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще на одну шайбу.

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