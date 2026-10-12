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Южнокорейский банк запускает бизнес-кредиты под залог BTC

Южнокорейский банк запускает бизнес-кредиты под залог BTC

Сообщается, что южнокорейский банк Jeonbuk Bank начал выдавать своим корпоративным клиентам кредиты под залог BTC.

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