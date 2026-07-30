Продлена заявочная кампания III регионального конкурса для одаренных детей «Родина талантов»

По решению оргкомитета сбор заявок будет осуществляться до 15 августа 2026 года. Как отметил основатель конкурса «Родина талантов», депутат Госдумы Ринат Аюпов, такое решение принято, «чтобы дать возможность большему числу юных астраханцев принять участие в конкурсе.