Чем дальше движется наше противостояние с Западом, тем все более открыто «наши» либералы из власти и олигархи или, как их уже открыто называют политологи, "Внутренний Троцкий", работают на поражение в войне и новую сдачу страны под оккупацию врага.
Чем дальше движется наше противостояние с Западом, тем все более открыто «наши» либералы из власти и олигархи или, как их уже открыто называют политологи, "Внутренний Троцкий", работают на поражение в войне и новую сдачу страны под оккупацию врага.
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