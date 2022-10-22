Закон и Порядок

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ЦБ И ОЛИГАРХИ ВЕДУТ "СВОЮ ВОЙНУ": "ВНУТРЕННИЙ ТРОЦКИЙ" ПРОДОЛЖАЕТ ВЫВОЗ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ И ВЛОЖИЛ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ В ВСУ

ЦБ И ОЛИГАРХИ ВЕДУТ "СВОЮ ВОЙНУ": "ВНУТРЕННИЙ ТРОЦКИЙ" ПРОДОЛЖАЕТ ВЫВОЗ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ И ВЛОЖИЛ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ В ВСУ

Чем дальше движется наше противостояние с Западом, тем все более открыто «наши» либералы из власти и олигархи или, как их уже открыто называют политологи, "Внутренний Троцкий", работают на поражение в войне и новую сдачу страны под оккупацию врага.

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