Руководство курского ресторана попалось на уловку мошенников, потеряв 49 тысяч рублей при попытке приобрести элитный алкоголь для несуществующего заказа.
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