Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: станет ясно, что все не так уж плохо

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: станет ясно, что все не так уж плохоастрология_32Не переживайте, если в начале недели вам вдруг покажется, что все идет не так, как хотелось бы, а достичь поставленных целей невозможно.
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