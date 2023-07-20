PR-агент Караваева: «Если конкуренция с Фернандесом будет честной, Слава свое место просто так не отдаст»

— Многие теперь задают вопрос, а как переход Марио может повлиять на будущее Караваева в «Зените»? — Слава спокойно отреагировал на переход Фернандеса, и я разделяю эту позицию.
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