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В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек

В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек

По данным Царьграда, недалеко от склада расположена ТЭЦ-22 Мосэнерго. На видео и фото заметно, что от места возгорания в небо поднимается столб плотного черного дыма.

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