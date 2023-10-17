В зоне СВО зафиксировано первое применение ВСУ американских ракет ATACMS

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Лаврову надо предупредить , что после следующей ракеты ВСУ поставленной из США и выпущенной мирным городам , будет град самых современных ракет , запущенных с АПЛ по Вашингтону и в нём не оставим камне на камне , Следующим будет Нью-йорк и все шахты с ракетами стратегического назначения , далее энергетические кластеры 6 шт. , одновременно будут ракеты по Англии , порваны все кабели и другие коммуникации с США до Англии и Франции в содружестве с КНР и КНДР .Попадёт ФРГ и Польше . АУГ будут уничтожены с АПЛ . ОНи уже идут в фарватере за ними . Пусть думают . Хватит с ними играть в поддавки . И показать результаты по ТВ в On Line .