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В зоне СВО зафиксировано первое применение ВСУ американских ракет ATACMS

В зоне СВО зафиксировано первое применение ВСУ американских ракет ATACMS

Украинские военные минувшей ночь осуществили попытку нанесения ракетного удара по Бердянску Запорожской области.

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Комментарии
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г
галина
С такими генералами нам победы не видать. Путин, если хочет сохранить страну, должен взять руководство в свои руки и назначить грамотных военных. которые приведут страну к победе.
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22 час.
ВТ
Василий Топчий
шойгу с герасимовым убирают грамотных боевых генералов- Суровикина, Иванова, Теплинского. Теперь на Фрунзенской начались настоящие подвижки. Это объясняет и возвращение «опального» Теплинского, Путин явно относится к нему по-особому. Видимо, по этой причине Путин вручил ему икону, а не министру обороны.
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Лаврову надо предупредить , что после следующей ракеты ВСУ поставленной из США и выпущенной мирным городам  , будет град самых современных ракет , запущенных с АПЛ  по Вашингтону  и в нём не оставим камне на камне , Следующим будет Нью-йорк и все шахты с ракетами стратегического назначения , далее энергетические кластеры 6 шт. , одновременно будут ракеты по Англии , порваны все кабели и другие коммуникации с США до Англии и Франции в содружестве с КНР и КНДР .Попадёт ФРГ и Польше . АУГ будут уничтожены с АПЛ . ОНи уже идут в фарватере за ними . Пусть думают . Хватит с ними играть в поддавки . И показать результаты по ТВ в  On Line .
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18 час.

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