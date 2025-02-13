Предсказана судьба иностранных наемников ВСУ в Курской области

Полковник Алехин: Курская область станет могильником для наемников ВСУ Командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне в Курской области, перебрасывая туда иностранных наемников, рассказал в беседе с NEWS.
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