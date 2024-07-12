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Конец анонимности в Рунете. Новый законопроект повлияет на блогеров, СМИ и рекламу

Конец анонимности в Рунете. Новый законопроект повлияет на блогеров, СМИ и рекламу

Госдума рассматривает законопроект, обязывающий публичные каналы раскрывать информацию о владельцах Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий оборот "серых" SIM-карт и потенциально изменяющий ландшафт онлайн-коммуникаций в России.

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