Владимир Путин назначил Алексаендра Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент РФ подчеркнул, что в регионе сейчас востребовано кризисное управление, и отметил, что с 2016 по 2018 годы Хинштейн работал в качестве советника директора «Росгвардии».