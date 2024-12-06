Владимир Путин назначил Алексаендра Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент РФ подчеркнул, что в регионе сейчас востребовано кризисное управление, и отметил, что с 2016 по 2018 годы Хинштейн работал в качестве советника директора «Росгвардии».
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