Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло раскритиковал президента Молдавии Майю Санду и её соратников, которые радуются выделению США помощи Украине вместо решения внутренних проблем.
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