Матч «Уорриорз» – «Лейкерс» собрал рекордную телеаудиторию за четыре года

Это самая большая телеаудитория для матча регулярного чемпионата НБА на всех платформах за последние четыре года (исключая Рождество).
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