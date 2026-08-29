Эксперт Соловьев: отсутствие следов пропавших Усольцевых выглядит странным

Отсутствие следов пропавшей семьи Усольцевых в тайге под Красноярском, несмотря на масштабную поисковую операцию, выглядит странно, рассказал РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: внедрен...
- Трамп подписал ук...
- ДГ Трамп заявил о вз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым