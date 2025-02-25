«Пришлите машину, опаздываю к врачу»: топ-5 самых странных обращений в скорую помощь

Пока одни люди терпят до последнего, мучатся от боли, стесняясь обращаться в скорую «по пустякам», другие, напротив, чувствуют себя в этом плане очень вольготно и звонят по самым невообразимым и бестолковым поводам.
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