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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Артур Парфенчиков поручил поддержать ДОК «Калевала»

Глава Карелии осмотрел пострадавшие в чрезвычайной ситуации помещения завода и провел совещание с руководством компании, представителями Правительства и силовых органов Артур Парфенчиков поручил профильным ведомствам оказать максимально возможную поддержку для скорейшего восстановления производства ….

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