Артур Парфенчиков поручил поддержать ДОК «Калевала»

Глава Карелии осмотрел пострадавшие в чрезвычайной ситуации помещения завода и провел совещание с руководством компании, представителями Правительства и силовых органов Артур Парфенчиков поручил профильным ведомствам оказать максимально возможную поддержку для скорейшего восстановления производства ….
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