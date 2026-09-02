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Владимирские новости

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Бывший глава Судогодского района возглавил ЕРИЦ Владимирской области

Бывший глава Судогодского района возглавил ЕРИЦ Владимирской области

Организация, которой теперь руководит Андрей Колгашкин, в прошлом году показала выручку в 205 миллионов рублей и прибыль в 272 тысячи рублей.

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