Глава Одессы заявил об «обнулении» города

Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 31 июля, заявил, что к переименованию топонимов он не имеет никакого отношения, а также что подобные действия «деколонизаторов» «обнуляют» город, – сообщают местные СМИ.
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