Свердловский бизнес перестанут проверять

В Свердловской области предпринимателей освободят от плановых проверок на год. Мера будет действовать вне зависимости от объема активов, производства и численности работников, сообщил 17 ноября на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» глава регионального Минэкономики Руслан Садыков.