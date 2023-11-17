Свердловский бизнес перестанут проверять

В Свердловской области предпринимателей освободят от плановых проверок на год. Мера будет действовать вне зависимости от объема активов, производства и численности работников, сообщил 17 ноября на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» глава регионального Минэкономики Руслан Садыков.
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