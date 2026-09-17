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Царьград

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CASC объявила об успешном запуске 25-й группы спутников SatNet

CASC объявила об успешном запуске 25-й группы спутников SatNet

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники 17 сентября успешно запустила 25-ю группу спутников SatNet.

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