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38-летний Пандев перешел в «Парму» из «Дженоа». За клуб играет 44-летний Буффон

Нападающий Горан Пандев перешел из «Дженоа» в «Парму». Клуб сообщил о трансфере 38-летнего игрока, не уточнив детали сделки.

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