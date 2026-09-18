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Зоопсихолог Ушакова рассказала, что собаки остро реагируют на изменение графика хозяев с наступлением осени

Зоопсихолог Ушакова рассказала, что собаки остро реагируют на изменение графика хозяев с наступлением осени

Зоопсихолог Лидия Ушакова в интервью телеканалу «Москва 24» объяснила, почему собаки мелких пород в большей степени подвержены обострению психологических проблем с наступлением осени.

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