Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Недавно встретил я старушку... Считай, что божий мотылёк. С ней разговор вдруг завязался, Что до сих пор забыть не см...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 а...
  • Юрий Ильинов
    ТРИ ФАКТА О РОССИИ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ: ГЛАВНОЕ ЗА НОЧЬ И УТРО 12 АПРЕЛЯ Украинские националисты готовят котёл для ру...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 а...
  • Юрий Ильинов
    Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии Высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона ...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 ап...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1053 =Ваш Дух - это самый ближайший Энергетический Слой, граничащий с Абсолютным Сознанием Творца = Взваливая на себя ответственность за что-либо, вы тем самым лишаете ответственности кого-то ещё ="В нём - в Духе или Боге- Источник всех Знаний и всякой Любви, в нём — корень всякой Силы и всякой Радости" =В отношениях главное — приносить друг другу радость, а не доказывать свою индивидуальность ="Всякий, кто с доверчивым сердцем, полным Любви и чистых помыслов прибегает к Богу - не погибнет" = Вы не можете изменить людей вокруг вас, но вы можете измениться сами и вдохновить на это других =Гармония - это есть основной принцип сосуществования Материального и Духовного Миров = Главное, мы пришли в этот Мир, чтобы учиться.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх