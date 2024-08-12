Мигрант приставал к девочке в Новосибирске

Приезжий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в отношении гражданина Республики Таджикистан, который приставал к малолетней девочке.
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