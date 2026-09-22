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Царьград

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Синди Кроуфорд засняли у дома покойного 27-летнего сына. Названа страшная причина смерти

Синди Кроуфорд засняли у дома покойного 27-летнего сына. Названа страшная причина смерти

Кроуфорд и её муж Рэнде Гербер впервые появились на публике после смерти сына Пресли. Известную супермодель Синди Кроуфорд и её супруга предпринимателя Рэнде Гербер заметили возле бывшего дома их сына в Санта-Монике.

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