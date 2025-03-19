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Русские войска освобождают 1100 км² в Курской области: победа близка?

Русские войска освобождают 1100 км² в Курской области: победа близка?

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