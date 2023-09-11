Пророчество американского разведчика. Такой правды о Путине ещё не говорили

Жёсткий ответ госсекретарю США Энтони Бликену дал бывший американский разведчик на заявление о том, что Владимир Путин не переживёт конфликт на Украине.
Популярные статьи
- Севастополь - Глеб Малков ударил ногой портреты погибших лидеров ЧВК «Вагнер» и флаг Российской Федерации. Крымских ждунов 9 лет никто не воспитывает...
- 3 крупных патриотических скандала, где предатели остались безнаказанными
- «Даже Китай не рисковал это делать демонстративно»: РФ оспаривает главное «право» США
Свежие комментарии