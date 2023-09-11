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Пророчество американского разведчика. Такой правды о Путине ещё не говорили

Пророчество американского разведчика. Такой правды о Путине ещё не говорили

  Жёсткий ответ госсекретарю США Энтони Бликену дал бывший американский разведчик на заявление о том, что Владимир Путин не переживёт конфликт на Украине.

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Комментарии
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александр новичихин
Вот это точно!
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4 час.
САША ЛЕПАЕВ
долбануть по америке. и все воины прекратятся.
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1 час.
НА
Наталия Акимова
В данном случае Украину нужно только пожалеть! Её оторвали от своих корней и её руками с Россией воюют США и  НАТО!
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1 час.

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