На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

Фото: Кадр из видео Текст: Вера БасилаяВчера 10K прочитали Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.
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