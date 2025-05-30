ХАМАС отверг план США: заложники остаются в Газе

Палестинская группировка ХАМАС отвергла новый американский план урегулирования, который предусматривал беспрецедентный обмен — 10 живых израильских заложников и тела 18 погибших на 1,111 палестинских заключенных, включая 180 пожизненно осужденных .
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