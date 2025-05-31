Пожизненно осужденный главарь банды Акопян потребовал бытовые предметы

Отбывающий пожизненное заключение в Пермском крае глава ульяновской банды Григорий Акопян подал исковое требование в суд, попросив вернуть ему право пользоваться губками для посуды мыльницей, чистящими средствами и другими бытовыми предметами.
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