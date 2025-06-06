Конфликт Индии и Пакистана переезжает в Зангезурский коридор

Интересы США и Китая столкнутся в постсоветском Закавказье В Ереване и в Баку побывали с визитом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хак и старший советник госдепартамента по Европе Уайетта Тоулке.