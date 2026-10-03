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Способы борьбы с медведями в России предложили в Росохотрыболовсоюзе и в Госдуме

Способы борьбы с медведями в России предложили в Росохотрыболовсоюзе и в Госдуме

В российских регионах нужно установить специальные защитные контейнеры с крышками и замками в местах отдыха, а также ввести единый федеральный свод правил безопасности для туристов в зонах обитания медведей.

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